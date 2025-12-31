Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
Птн, 02
-4°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 78.50 31/12 18:30
Нал. EUR 93.03 / 94.50 31/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
5 часов назад
427
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
Вчера 20:15
882
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 13:05
5 911
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Зеленский рассказал, что лично хочет обсудить с Путиным

Владимир Зеленский хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным о территориальных вопросах и причинах начала специальной военной операции на Украине. Об этом президент Украины заявил в эфире Fox News, пишет 30 декабря RT.

Он отметил, что уже говорил о своём желании главе США Дональду Трампу. По словам Зеленского, больше всего его беспокоят именно вопросы территорий и причин СВО.

«Я думаю, это было бы полезно поговорить с [Путиным] не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине — мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России», — сказал политик.