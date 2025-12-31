Зеленский рассказал, что лично хочет обсудить с Путиным

Владимир Зеленский хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным о территориальных вопросах и причинах начала специальной военной операции на Украине. Об этом президент Украины заявил в эфире Fox News, пишет 30 декабря RT.

Он отметил, что уже говорил о своём желании главе США Дональду Трампу. По словам Зеленского, больше всего его беспокоят именно вопросы территорий и причин СВО.

«Я думаю, это было бы полезно поговорить с [Путиным] не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине — мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России», — сказал политик.