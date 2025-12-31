Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-11°
Птн, 02
-4°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 78.50 31/12 12:40
Нал. EUR 93.03 / 94.50 31/12 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
Вчера 20:15
757
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 13:05
4 943
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
848
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 252
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
30 декабря около Пронска столкнулись Honda CR-V, Peugeot 307 и Geely. В Peugeot пострадали три человека, им помогали выбраться из машины спасатели. Позже их доставили в больницу. «Состояние пострадавшего 35-летнего мужчины удалось стабилизировать», — говорится в сообщении. Ещё двух пострадавших женщин отпустили домой после оказания медпомощи.

В Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

30 декабря около Пронска столкнулись Honda CR-V, Peugeot 307 и Geely.

В Peugeot пострадали три человека, им помогали выбраться из машины спасатели. Позже их доставили в больницу.

«Состояние пострадавшего 35-летнего мужчины удалось стабилизировать», — говорится в сообщении.

Ещё двух пострадавших женщин отпустили домой после оказания медпомощи.