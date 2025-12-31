В Рязанской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

30 декабря около Пронска столкнулись Honda CR-V, Peugeot 307 и Geely. В Peugeot пострадали три человека, им помогали выбраться из машины спасатели. Позже их доставили в больницу. «Состояние пострадавшего 35-летнего мужчины удалось стабилизировать», — говорится в сообщении. Ещё двух пострадавших женщин отпустили домой после оказания медпомощи.

