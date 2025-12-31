В Рязани пропал 50-летний мужчина

Шумилов Сергей Анатольевич 1975 года рождения пропал в областном центре, с 20 декабря его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: черные джинсы, коричневые ботинки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.