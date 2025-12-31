В России утвердили правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Как говорится в документе, на сборы направят россиян, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве вооруженных сил России, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Отмечается, что на другие задачи направлять резервистов запрещено.

Правительство утвердило правила проведения специальных сборов пребывающих в мобилизационном резерве для защиты важных объектов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации 30 декабря.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о спецсборах резервистов.