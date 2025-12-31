Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
Птн, 02
-4°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 78.50 31/12 18:30
Нал. EUR 93.03 / 94.50 31/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
5 часов назад
427
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
Вчера 20:15
882
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 13:05
5 911
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В центре Рязани власти намерены убрать высоковольтные провода для строительства

На улице Высоковольтной хотят убрать высоковольтные провода для строительства новых корпусов общежитий. От этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«Когда мы сделали предпроект [общежития на месте бывшего троллейбусного депо. Примечание редакции.], то поняли, что места для всех желающих все равно не хватает. Мы хотим, чтобы была возможность размещаться студентам всех вузов и колледжей, которые в этом заинтересованы. Начали проектировать вторую очередь проекта. И логично это сделать как раз на зеленой зоне вдоль улицы Высоковольтной. Я уже давно хочу что-сделать с этой территорией, заросшей травой. Но коллеги всегда объясняли, что под высоковольтными проводами никаких работ нельзя проводить из-за существующих ограничений.

Для этого проекта надо будет убрать под землю высоковольтные провода, а уже потом строить общежития. Это недешево, но абсолютно реалистично. И конечно, это будет низкоэтажная застройка с красивым благоустройством. Сразу скажу, это дело не ближайшего будущего, ещё предстоит все взвесить. Если студенческий городок на месте бывшего депо мы точно должны реализовать, то с улицей Высоковольтной — это пока ещё возможная перспектива.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Ранее Малков рассказал, что на месте бывшего троллейбусного депо в Рязани на улице Дзержинского появится общежитие для студентов.