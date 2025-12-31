В центре Рязани власти намерены убрать высоковольтные провода для строительства

На улице Высоковольтной хотят убрать высоковольтные провода для строительства новых корпусов общежитий. От этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«Когда мы сделали предпроект [общежития на месте бывшего троллейбусного депо. Примечание редакции.], то поняли, что места для всех желающих все равно не хватает. Мы хотим, чтобы была возможность размещаться студентам всех вузов и колледжей, которые в этом заинтересованы. Начали проектировать вторую очередь проекта. И логично это сделать как раз на зеленой зоне вдоль улицы Высоковольтной. Я уже давно хочу что-сделать с этой территорией, заросшей травой. Но коллеги всегда объясняли, что под высоковольтными проводами никаких работ нельзя проводить из-за существующих ограничений.

Для этого проекта надо будет убрать под землю высоковольтные провода, а уже потом строить общежития. Это недешево, но абсолютно реалистично. И конечно, это будет низкоэтажная застройка с красивым благоустройством. Сразу скажу, это дело не ближайшего будущего, ещё предстоит все взвесить. Если студенческий городок на месте бывшего депо мы точно должны реализовать, то с улицей Высоковольтной — это пока ещё возможная перспектива.

Ранее Малков рассказал, что на месте бывшего троллейбусного депо в Рязани на улице Дзержинского появится общежитие для студентов.