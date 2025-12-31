Суд избрал меру пресечения для рязанца, который убил мужчину и засунул в лифт
По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Напомним, 29 декабря в лифте многоэтажки на улице Пугачева обнаружили труп в лифте. Подозреваемый в убийстве засунул его туда спустя три дня после преступления. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Позже подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.
