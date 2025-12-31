Рязанцы остались без горячей воды 31 декабря
Рязанцы остались без горячей воды 31 декабря. Об этом сообщает МУП РМПТС.
Временное ограничение подачи горячей воды возможно по следующим адресам:
- посёлок Мехзавода дома №№ 3, 4, 22к1, 24, 24к1, 24к2, 35, 36, 37;
- улица Керамзавода №№ 3, 10, 28, 29, 33, 34, 36, 38;
- Октябрьский городок №№ 35, 36, 39, 40, 43;
- улица Кирпичного завода №№ 14, 14/1, 15.
Отмечается, что дежурные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.
По вопросам следует обращаться по телефону: 55-05-86.