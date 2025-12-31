Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
2 часа назад
322
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
Вчера 20:15
825
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 13:05
5 428
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
857
Рязанцы остались без горячей воды 31 декабря

Рязанцы остались без горячей воды 31 декабря. Об этом сообщает МУП РМПТС.

Временное ограничение подачи горячей воды возможно по следующим адресам:

  • посёлок Мехзавода дома №№ 3, 4, 22к1, 24, 24к1, 24к2, 35, 36, 37;
  • улица Керамзавода №№ 3, 10, 28, 29, 33, 34, 36, 38;
  • Октябрьский городок №№ 35, 36, 39, 40, 43;
  • улица Кирпичного завода №№ 14, 14/1, 15.

Отмечается, что дежурные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

По вопросам следует обращаться по телефону: 55-05-86.