Рязанцев пригласили на шоу в цирке «Новогодняя тайна пирата»

В Рязанском цирке представили праздничное шоу «Новогодняя тайна пирата». Его уникальность в том, что спектакль имеет сюжет, в который вплетаются трюки, а артисты исполняют драматические роли. История рассказывает о том, как герои — Сказочник, его внучка и Снегурочка — случайно отправляются на несколько сотен лет назад с помощью волшебных часов и попадают в логово пиратов. Морские разбойники поступили как настоящие злодеи и похитили Снегурочку. В ходе развития событий герои ищут способы, как спасти внучку Деда Мороза. Они путешествуют по разным островам, знакомятся с местными жителями.

«Новогодняя тайна пирата» включает в себя сольные и групповые выступления эквилибристов, жонглеров, гимнастов, канатоходцев, конные номера с участием наездниц. Кроме того, героями спектакля стали кошки, собаки, бурые медведи и экзотические обитатели джунглей: леопард, крокодилы, питоны и обезьяны-вольтижеры. Если вы хотите увидеть все захватывающие трюки артистов цирка, то спешите приобрести билеты на «Новогоднюю тайну пирата». Показ продлится только до 11 января 2026 года. Шоу отлично подойдет для тех, кто хочет увлекательно провести праздничные выходные и получить кучу положительных эмоций!

Одной из участниц «Новогодней тайны пирата» стала артистка цирка Алена Сосина. Редакция РЗН. Инфо решила в честь премьеры шоу пообщаться с ней, чтобы выяснить, почему выбрала данную профессию, в каких жанрах работает и как справляется со стрессом в своей работе.

Алена Сосина родилась в цирковой семье — династии акробатов и дрессировщиков. Ее родители — Валентина и Юрий Сосины. Алена дебютировала в 2000 году в Минске с номером «Игра с обручами». Позже, с 2008 года, артистка начала выступать со своим супругом, Михаилом Ивановым. Кроме того, Алена также стала первой женщиной в России, исполнившей трюк «фигурная езда на колесе без седла».

Артистка цирка гастролировала по многим странам, в том числе посещала США, ЮАР, Японию, Италию, Францию, Испанию, Швецию, Германию, Чили, Перу и Турцию. За свою длительную карьеру Алена получила множество наград за свои номера на различных фестивалях.

— Расскажите, как вы стали артисткой цирка? Что вас сподвигло связать с ним жизнь?

— Я из цирковой семьи. С детства проводила много времени в цирке. Однако после окончания школы работать в цирке я не планировала. Полностью изменило мои планы на жизнь знакомство с будущим мужем, Михаилом Ивановым. После этого я решила остаться в цирке. Сейчас мы вместе с Михаилом работаем в номере «жонглёры-эквилибристы на моноколесах». Он называется «Романтическая Франция». Наш номер получил множество призов и наград на международных фестивалях.

— В каких направлениях циркового искусства вы работаете? Какое из них вам нравится больше?

— За свою цирковую карьеру я пробовала себя в разных жанрах. Для меня самым сложным и интересным направлением стала работа с животными. Так как они непредсказуемы в поведении. Я взаимодействовала с разными животными, был опыт работы с собачками, лошадьми, зебрами и пони.

— Какие ваши номера представлены в «Новогодней тайне пирата»? Что вы подготовили для зрителей?

— Специально для новогоднего детского спектакля «Тайна пирата» в Рязани я и Михаил подготовили новую версию нашего номера «Романтическая Франция». Для меня всегда очень интересно выступать с супругом в разных образах и проектах.

Подготовка к премьере в Рязанском цирке заняла десять дней. Особых сложностей у нас не возникло, так как все службы учреждения сработали очень профессионально.

— Были ли в вашей карьере такие моменты, когда что-то пошло не по плану во время выступления или при подготовке к нему?

— Такого не бывает. Всегда все идет по плану. Однако если подобные ситуации случаются, у нас есть запасной вариант, как себя вести даже на представлении со зрителями. Поэтому мы — я и Михаил — знаем план «Б» и при необходимости всегда действуем по нему.

Однажды случился инцидент, когда мы работали номер — жонглирование. В процессе выступления внезапно выключилась фонограмма. Но на этот случай у нас план следующий: мы просто знаем наизусть нашу мелодию, она у нас в голове. Мы ее мысленно поем и продолжаем работать, продолжаем двигаться. Выступаем под наши мысли и доводим номер до конца.

— В вашей профессии, вероятно, периодически возникают стрессовые ситуации. Расскажите, что вы делаете в подобные моменты?

— Со стрессовыми ситуациями я справляюсь очень легко. Я занимаюсь йогой и выполняю дыхательные техники. В нужный момент, когда возникает необходимость, делаю несколько упражнений. Тогда волнение исчезает.

Если вы хотите увидеть трюки Алены Сосиной и ее коллег, то поторопитесь приобрести билеты на «Новогоднюю тайну пирата». Шоу понравится не только детям, но и их родителям, которые с удовольствием захотят погрузиться в мир экзотических островов и, конечно же, принять участие в спасении Снегурочки, а также увидеть самых настоящих пиратов Карибского моря!

Показ циркового спектакля продлится только до 11 января 2026 года.

