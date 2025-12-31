Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА

ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 декабря до 8.00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА — над акваторией Черного моря, девять БПЛА — над территорией Брянской области, по восемь БПЛА — над территориями Липецкой области и Республики Крым и пять БПЛА — над территорией Краснодарского края», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.