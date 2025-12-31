Politico: у ФРГ есть секретный план на случай военного конфликта с участием НАТО

Немецкие военные планировщики подготовили секретную программу действий в рамках НАТО, состоящую из пяти этапов, на случай военного конфликта. Как сообщила со ссылкой на правительственный документ газета Politico, Германия уже приступила к реализации первой фазы этого плана.

По информации издания, в документе подробно изложена модель военной эскалации, начиная с раннего выявления потенциальной опасности и заканчивая коллективной обороной стран альянса и постконфликтным восстановлением. В нем также говорится, что ФРГ уже находится на первом этапе эскалации и занимается формированием общей картины угроз и подготовкой логистических и защитных мер.

Газета также отметила, что, согласно плану, Германия выступит в роли транзитного коридора для войск НАТО и станет центром обеспечения сил альянса. Утверждается, что из-за этого она может стать приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных систем.