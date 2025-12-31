Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с наступающим Новым годом

«Пусть Новый год станет для каждого годом новых возможностей — смелых планов и добрых дел. Загадывайте желания не только для себя, но и для своих близких, для родного города и региона. И помогайте воплощать их в жизнь. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — написал политик.

Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с наступающим Новым годом. Соответствующий ролик глава региона опубликовал в соцсетях 31 декабря.

«Пусть Новый год станет для каждого годом новых возможностей — смелых планов и добрых дел. Загадывайте желания не только для себя, но и для своих близких, для родного города и региона. И помогайте воплощать их в жизнь.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — написал политик.