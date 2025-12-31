Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
5 часов назад
425
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
Вчера 20:15
882
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 13:05
5 910
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
869
Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с наступающим Новым годом
Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с наступающим Новым годом. Соответствующий ролик глава региона опубликовал в соцсетях 31 декабря.

«Пусть Новый год станет для каждого годом новых возможностей — смелых планов и добрых дел. Загадывайте желания не только для себя, но и для своих близких, для родного города и региона. И помогайте воплощать их в жизнь.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — написал политик.