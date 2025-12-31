Опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина с 2026 годом

Президент заявил, что народ России своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны. «Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, и непременно любви, которая вдохновляет. Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда», — сказал Путин.