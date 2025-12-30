Жителю Рязанской области вернут деньги, которые он отправил мошенникам

Отмечается, что пенсионер из Клепиковского района, став жертвой телефонных аферистов, перевел им денежные средства в размере 38 тысяч рублей. Органами прокуратуры отменено постановление о приостановлении уголовного дела, в интересах заявителя направлен в суд иск о взыскании неосновательного обогащения.