Жителю Рязанской области вернут деньги, которые он отправил мошенникам
Отмечается, что пенсионер из Клепиковского района, став жертвой телефонных аферистов, перевел им денежные средства в размере 38 тысяч рублей. Органами прокуратуры отменено постановление о приостановлении уголовного дела, в интересах заявителя направлен в суд иск о взыскании неосновательного обогащения.
