Жители многоквартирного дома в Рязани пожаловались на отсутствие отопления
В Рязани жители дома № 10 по улице Либкнехта сообщили об отсутствии отопления и проблемах с содержанием подъезда. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам, в подъезде сотрудники ЖЭУ-20 срезали все батареи, из-за чего в доме стало холодно. Входная дверь открывается только изнутри и часто примерзает, поэтому жильцам приходится звать мужчин, чтобы попасть внутрь. Рязанцы утверждают, что отопления нет и в квартирах.

Жители отмечают, что с начала декабря ежедневно оставляют заявки в обслуживающую организацию, однако реакции до сих пор нет. Ситуация вызывает беспокойство на фоне приближающихся новогодних праздников и прогнозируемых морозов до -20°С.