Заслуженный артист РФ рассказал, почему стоит посетить шоу «Новогодняя тайна пирата» в рязанском цирке

В Рязанском цирке состоялся премьерный показ праздничного шоу «Новогодняя тайна пирата». Вы удивитесь, но это не просто серия различных трюков, они объединены общим увлекательным сюжетом. В его основе история о том, как внучка Сказочника нашла у своего дедушки волшебные часы и перенесла героев, в том числе и Снегурочку, на несколько сотен лет в прошлое. Персонажи столкнулись с морскими разбойниками — пиратами Карибского моря. Те не стали долго думать, устроили разгром и украли внучку Дедушки Мороза.

Чтобы спасти Снегурочку, героям предстоит отправиться в путешествие, наполненное разными испытаниями и героями. А поможет им преодолеть препятствия команда морских спасателей, во главе которых стоит капитан Неукротимый. Роль сыграл цирковой артист, двукратный рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» и заслуженный артист России Михаил Иванов.

В честь премьеры «Новогодней тайны пирата» редакция РЗН. Инфо выяснила, какие именно рекорды поставил Михаил Иванов, каким номером больше всего гордится и как находит идеи для авторских трюков.

— Известный факт, что вы установили два мировых рекорда, которые были занесены в «Книгу рекордов Гиннеса». Расскажете о них подробнее?

— Это произошло в сентябре 2012 года в Иванове. Один из рекордов выглядит так: идти по канату на высоте восемь метров без страховки и чеканить головой мяч. За минуту нужно было как можно больше таких ударов совершить. Мне удалось начеканить 101 удар. Именно данное количество занесено в «Книгу рекордов Гиннеса».

Второй рекорд заключается в следующем: двигаться на колесе без сидения. Только колесо и педали — бланкрат. Нужно двигаться по кругу в манеже, жонглировать семью большими мячами и удерживать этот рисунок как можно дольше. Мне удалось это делать в течение 12,4 секунды. Данное количество времени занесено в «Книгу рекордов» как самое максимальное. В российском издании рекорды отмечены в издании за 2014 год.

— Есть ли у вас цель — новый мировой рекорд? Если да, то за какой трюк?

— Так получилось, в 2021 году я был на гастролях в Омске и у меня созрела идея улучшить эти рекорды. Но уже зарегистрировать их в «Книге рекордов России». Мне удалось улучшить свои достижения. Результаты стали выше. Недавно я заглядывал в «Книгу рекордов России» за 2022 год, там присутствует мой результат.

— Вы достаточно опытный артист, но испытываете ли вы перед выходом к зрителям волнение и стресс? Или это уже давно забытые чувства?

— Опыт накоплен значительный, потому что я на манеже с десяти лет и соответственно в профессии артиста цирка уже 35 лет выступаю. В разных жанрах: и жонглирование, и эквилибристика, и в жанре канатоходца, и немного дрессуре медведей. Гастролирую в разных городах, почти по всей России и во многих странах мира: Япония, Китай, США, Чили, Аргентина, Южная Африка, Германия, Франция.

Стресс и волнение все равно сохраняются. Наверное, это вызвано тем, что присутствует ответственность перед зрителем. Для меня важно, чтобы им понравилось, чтобы не разочаровать их. Мои звания и регалии заставляют меня очень ответственно относиться к каждому выступлению. Волнение у меня присутствует и по сей день.

— Каким номером за всю свою жизнь в качестве артиста цирка вы гордитесь больше всего? Какой из них принес вам больше положительных эмоций?

— Были выступления, например, на цирковом фестивале в Будапеште, когда после нашего выступления поднялся в едином порыве весь зал и стоя нам аплодировал. Также во время телесъемок в шоу в Париже перед искушенной публикой, которая много чего повидала. Но наше с Аленой Сосиной выступление вызвало у них такие эмоции, что они поднялись на ноги и аплодировали стоя, а для артистов — это высшая мера оценки, которую зритель демонстрирует.

Мне интересно работать в жанре жонглера-эквилибриста. Соединить два жанра: жонглирование большими мячами и катание на колесе без седла. Ранее они исполнялись отдельно друг от друга. Мне удалось совместить эти трюки: прыгать с одного колеса на другое, не прекращая жонглирование. Весь номер проходит в перепрыжках. Это направление, которое мне удалось открыть, это важный момент, который мне очень приятен.

— Чем вы планируете удивлять публику на шоу «Новогодняя тайна пирата»? С какими номерами выступаете по программе?

— Для рязанского зрителя мы подготовили обновленную версию «Тайны пирата». Спектакль интересен тем, что в нем соединяются и театр, и цирк. Цирковые артисты играют еще и драматические роли. Мне досталась роль капитана. Нужно говорить текст живьем в микрофон, участвовать на протяжении всего спектакля, быть на манеже и в то же время выступать с цирковыми номерами: жонглирование с мячами на колесах, где мы работаем вместе с моей супругой Аленой Сосиной.

А главный наш аттракцион, в котором я тоже принимаю участие, — это медведи-канатоходцы. Номер уникален тем, что нигде и никогда не показывались медведи, которые ходят по канату на большой высоте. Конечно, мы используем для них страховку, но все же научить медведя ходить по тонкой проволоке не удалось никому. Это главный и самый интересный аттракцион в этой программе, а в целом, этот спектакль будет интересен и взрослым и детям

— Известно, что вы придумываете авторские трюки. Расскажите, как вы находите идеи и что служит источником вдохновения?

— Мне удалось соединить жонглирование большими мячами и езду на моноколесе. Я всегда старался в цирке найти что-то новое. Много смотрел и видеозаписи, и живые выступления прежних исполнителей разных жанров. Пытался и повторить их трюки, и обязательно дополнить их своими идеями. Главное мое вдохновение для выступления — это моя муза, моя жена, замечательная артистка и актриса Алена. Мне с ней и на манеже, и в жизни очень комфортно.

Если вы хотите собственными глазами увидеть трюки заслуженного артиста России Михаила Иванова, то скорее покупайте билеты на «Новогоднюю тайну пирата». Капитан морских спасателей на протяжении всего спектакля находится на манеже и удивляет публику своими номерами. За его действиями будет интересно наблюдать как маленьким деткам, так и их родителям. Где же еще рязанцы смогут увидеть настоящих экзотических животных и пиратов Карибского моря, если не в цирке?

Показ шоу «Новогодняя тайна пирата» продлится только до 11 января 2026 года.

Узнать расписание выступлений и купить билеты можно здесь. https://www.circus-ryazan.ru/?v=2#data

Возрастное ограничение: 0+.