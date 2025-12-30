Рязань
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
21 минуту назад
104
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
4 130
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
784
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 103
Юрий Маркин ушёл с должности директора Окского заповедника
Маркин занимал эту должность с 1998 года. Отмечается, что он планирует продолжить работу по экологии серых журавлей и стерха. И. о. директора заповедника назначен замдиректора по хозработе Игорь Антамонов. Фото: пресс-служба Окского заповедника

Юрий Маркин ушёл с должности директора Окского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Маркин занимал эту должность с 1998 года. Отмечается, что он планирует продолжить работу по экологии серых журавлей и стерха.

И. о. директора заповедника назначен замдиректора по хозработе Игорь Антамонов.

Фото: пресс-служба Окского заповедника