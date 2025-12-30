Юрий Маркин ушёл с должности директора Окского заповедника

Маркин занимал эту должность с 1998 года. Отмечается, что он планирует продолжить работу по экологии серых журавлей и стерха. И. о. директора заповедника назначен замдиректора по хозработе Игорь Антамонов. Фото: пресс-служба Окского заповедника

Юрий Маркин ушёл с должности директора Окского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Маркин занимал эту должность с 1998 года. Отмечается, что он планирует продолжить работу по экологии серых журавлей и стерха.

И. о. директора заповедника назначен замдиректора по хозработе Игорь Антамонов.

Фото: пресс-служба Окского заповедника