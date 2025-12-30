Врач назвала рязанцам смертельно опасные сочетания алкоголя

Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

Врач назвала россиянам смертельно опасные сочетания алкоголя. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на гастроэнтеролога Ольгу Майорову.

Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту.

Кроме того, риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

Майорова также напомнила о еще одном правиле сочетания алкогольных напитков: важно избегать смешивания с газировкой.

Также не стоит запивать алкоголь пивом, шампанским или другими газированными напитками, так как углекислота ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более сильному опьянению и ухудшению самочувствия на следующий день.