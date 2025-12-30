Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 30/12 11:50
Нал. EUR 92.50 / 92.92 30/12 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 384
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
749
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 026
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врач назвала рязанцам смертельно опасные сочетания алкоголя
Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

Врач назвала россиянам смертельно опасные сочетания алкоголя. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на гастроэнтеролога Ольгу Майорову.

Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту.

Кроме того, риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

Майорова также напомнила о еще одном правиле сочетания алкогольных напитков: важно избегать смешивания с газировкой.

Также не стоит запивать алкоголь пивом, шампанским или другими газированными напитками, так как углекислота ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более сильному опьянению и ухудшению самочувствия на следующий день.