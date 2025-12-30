Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-12°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.70 / 78.50 30/12 18:15
Нал. EUR 93.03 / 94.50 30/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
2 часа назад
289
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
4 286
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
797
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 128
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Воспитанникам рыбновской школы-интерната вручили новогодние подарки
Воспитанники Рыбновской школы-интерната для детей-сирот получили новогодние подарки. Подарки вручили заместители начальника МЖД Дмитрий Хворостов и Сергей Дмитров. Это стало частью благотворительной акции «Елка добра». Всем детям также подарили сувениры в виде лошадок — символа 2026 года.

Воспитанникам рыбновской школы-интерната вручили новогодние подарки. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Воспитанники Рыбновской школы-интерната для детей-сирот получили новогодние подарки. Подарки вручили заместители начальника МЖД Дмитрий Хворостов и Сергей Дмитров. Это стало частью благотворительной акции «Елка добра».

Всем детям также подарили сувениры в виде лошадок — символа 2026 года.