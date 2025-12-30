Воспитанникам рыбновской школы-интерната вручили новогодние подарки

Воспитанники Рыбновской школы-интерната для детей-сирот получили новогодние подарки. Подарки вручили заместители начальника МЖД Дмитрий Хворостов и Сергей Дмитров. Это стало частью благотворительной акции «Елка добра». Всем детям также подарили сувениры в виде лошадок — символа 2026 года.