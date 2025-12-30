Военный аналитик заявил, что ближайшие неделю фронт ВСУ ждет «тотальный развал»

По его словам, в течение декабря европейцы не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование. Меркурис заявил, что этот месяц стал «мрачным, даже черным» для ВСУ. «Месяц катастрофы», — отметил он. Меркурис подчеркнул, что совокупность внешних факторов в первый зимний месяц нанесла прямой удар по руководству Украины. В будущем это может привести к коллапсу военной машины киевского режима: деньги на исходе, а политический кризис в стране возобновится с удвоенной силой.

