ВЦИОМ опубликовал топ новогодних фильмов россиян

Лидерство топа удерживают два советских фильма — «Ирония Судьбы, или С легким паром» (28%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (10%). В топ-5, согласно опросу ВЦИОМ, также вошли «Один дома», «Москва слезам не верит» и «Гарри Поттер» — их каждый год пересматривают 7% опрошенных.