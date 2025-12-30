В Спасском районе прокуратура помогла ликвидировать несанкционированную свалку

По данным ведомства, на территории Выжелесского сельского поселения возле контейнерной площадки появилась несанкционированная свалка древесных отходов, строительного мусора, автомобильных шин и прочих материалов. По данному факту в отношении должностного лица муниципалитета прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы проверки направлены для рассмотрения в региональное управление Роспотребнадзора.