В Рязанской области выявили более 20 нарушений ПДД у водителей автобусов

В Рязанской области за сутки выявили более 20 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Оперативно-профилактические мероприятия «Автобус» прошли 29 декабря. Они были направлены на пресечение нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта, выполняющего междугородние перевозки по федеральным трассам, а также на снижение аварийности.

В ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность пассажирских перевозок. Всех водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности.