В Рязанской области полицейские изъяли более 840 единиц нелегальной пиротехники
В Рязанской области полицейские изъяли более 840 единиц нелегальной пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранители нашли рязанца, который осуществлял реализацию пиротехнических изделий на улице в городе.
Кроме того, незаконную пиротехнику обнаружили в Ряжске и Новомичуринске у местных жителей.
Рейды продолжатся.