В Рязанской области полицейские изъяли более 840 единиц нелегальной пиротехники

Правоохранители нашли рязанца, который осуществлял реализацию пиротехнических изделий на улице в городе. Кроме того, незаконную пиротехнику обнаружили в Ряжске и Новомичуринске у местных жителей. Рейды продолжатся.