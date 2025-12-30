В Рязанской области «Ауди» «расплющило» после ДТП

ДТП произошло 29 декабря, примерно в 20:15, около дома № 1 по улице Промышленной в Новомичуринске. По предварительной информации полицейских, 53-летний местный житель, управляя автомобилем «Ауди ТТ», не справился с управлением и врезался в опору теплопровода. Водитель получил травмы. Ему оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Рязанской области «Ауди» «расплющило» после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 29 декабря, примерно в 20:15, около дома № 1 по улице Промышленной в Новомичуринске.

По предварительной информации полицейских, 53-летний местный житель, управляя автомобилем «Ауди ТТ», не справился с управлением и врезался в опору теплопровода. Отметим, что речь идет про рязанскую ГРЭС.

Водитель получил травмы. Ему оказана медпомощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.