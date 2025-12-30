Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 30/12 11:50
Нал. EUR 92.50 / 92.92 30/12 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 384
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
749
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 026
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани взыскали полмиллиона с хозяина собаки, покусавшей ребенка
Инцидент произошел в конце августа 2024 года. На ребенка набросилась собака. Девочка получила инфицированные раны лица и тела. Пострадавшей оказывали медпомощь. Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Рязанский областной суд пришел к выводу, что ребенка покусала собака из-за «бездействия ответчика, который не контролировал свою собаку». Там отметили, что пострадавшая не могла осознавать опасность и предвидеть последствия. Решение районного суда оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

В Рязани взыскали компенсацию с хозяина собаки, покусавшей ребенка. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе рязанского облсуда.

Инцидент произошел в конце августа 2024 года. На ребенка набросилась собака. Девочка получила инфицированные раны лица и тела. Пострадавшей оказывали медпомощь.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Рязанский областной суд пришел к выводу, что ребенка покусала собака из-за «бездействия ответчика, который не контролировал свою собаку». Там отметили, что пострадавшая не могла осознавать опасность и предвидеть последствия.

Решение районного суда оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошел около «Гулькиной деревни». После укуса собаки пострадала пятилетняя девочка. Сообщалось, что она получила серьезные травмы, во время операции ребенку удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, питающие почку, мочеточник, раны двенадцатиперстной кишки. Собаку усыпили.