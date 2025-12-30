В Рязани взыскали полмиллиона с хозяина собаки, покусавшей ребенка

В Рязани взыскали компенсацию с хозяина собаки, покусавшей ребенка. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе рязанского облсуда.

Инцидент произошел в конце августа 2024 года. На ребенка набросилась собака. Девочка получила инфицированные раны лица и тела. Пострадавшей оказывали медпомощь.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Рязанский областной суд пришел к выводу, что ребенка покусала собака из-за «бездействия ответчика, который не контролировал свою собаку». Там отметили, что пострадавшая не могла осознавать опасность и предвидеть последствия.

Решение районного суда оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошел около «Гулькиной деревни». После укуса собаки пострадала пятилетняя девочка. Сообщалось, что она получила серьезные травмы, во время операции ребенку удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, питающие почку, мочеточник, раны двенадцатиперстной кишки. Собаку усыпили.