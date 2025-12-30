В Рязани установлена стоимость льготных проездных на 2026 год

С 1 января 2026 года по карте ЕЦК проезд будет стоить: для школьников: 50 поездок — 578 рубля, 90 поездок — 1 040 рублей; для школьников из малообеспеченных семей: 50 поездок — 330 рублей, 90 поездок — 594 рубля; для студентов вузов и ссузов города: 50 поездок — 825 рублей, 90 поездок — 1 485 рублей; для студентов очной формы обучения из малообеспеченных, многодетных неполных семей или студенческих семей с детьми: 50 поездок — 495 рублей; 90 поездок — 891 рубль; пенсионерам, одному родителю из многодетной семьи, вдовам участников ЛПК на ЧАЭС, СВО и других, погибших при исполнении, если не вступили в новый брак, если льготник зарегистрирован в Рязани: 50 поездок — 825 рублей, 90 поездок — 1485 рублей. В мэрии отметили, что пополнение проездных доступно.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Рязани стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках вырастет.