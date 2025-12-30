Рязань
В Рязани установлена стоимость льготных проездных на 2026 год
В Рязани установлена стоимость льготных проездных на 2026 год

В Рязани установлена стоимость льготных проездных на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 1 января 2026 года по карте ЕЦК проезд будет стоить:

  • для школьников: 50 поездок — 578 рубля, 90 поездок — 1 040 рублей;
  • для школьников из малообеспеченных семей: 50 поездок — 330 рублей, 90 поездок — 594 рубля;
  • для студентов вузов и ссузов города: 50 поездок — 825 рублей, 90 поездок — 1 485 рублей;
  • для студентов очной формы обучения из малообеспеченных, многодетных неполных семей или студенческих семей с детьми: 50 поездок — 495 рублей; 90 поездок — 891 рубль;
  • пенсионерам, одному родителю из многодетной семьи, вдовам участников ЛПК на ЧАЭС, СВО и других, погибших при исполнении, если не вступили в новый брак, если льготник зарегистрирован в Рязани: 50 поездок — 825 рублей, 90 поездок — 1485 рублей.

В мэрии отметили, что пополнение проездных доступно.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Рязани стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках вырастет.