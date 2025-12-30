В Рязани маршрутка выехала на перекресток на красный сигнал светофора

Инцидент произошел 20 декабря на Куйбышевском шоссе. На кадрах видно, как водитель общественного транспорта выезжает на перекресток во время красного сигнала светофора. Отметим, что во время маневра на дороге были пешеходы.