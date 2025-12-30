Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.70 / 78.50 30/12 18:15
Нал. EUR 93.03 / 94.50 30/12 18:15
Итоги года New
Публикации
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
20 минут назад
104
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
4 130
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
784
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 103
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани маршрутка выехала на перекресток на красный сигнал светофора
Инцидент произошел 20 декабря на Куйбышевском шоссе. На кадрах видно, как водитель общественного транспорта выезжает на перекресток во время красного сигнала светофора. Отметим, что во время маневра на дороге были пешеходы.

В Рязани маршрутка выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано у рязанских водителей».

Инцидент произошел 20 декабря на Куйбышевском шоссе.

На кадрах видно, как водитель общественного транспорта выезжает на перекресток во время красного сигнала светофора. Отметим, что во время маневра на дороге были пешеходы.