В РПЦ призвали не дарить фигурки красных лошадей верующим

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) призвал не дарить верующим символику восточного Нового года. Об этом 30 декабря он сообщил РИА Новости. По словам собеседника агентства, символику восточного Нового года не нужно дарить, если таким подаркам придается духовный смысл. «Восточные календари, восточные фигурки — если мы к ним относимся именно как к фигуркам, то почему бы и нет? Если мы начинаем хотя бы каким-то образом допускать, что это может иметь какое-то серьезное (духовное — ред.) значение — наверное, от этого лучше воздержаться», — сказал иеромонах.

В публикации напомнили, что символом 2026 года по восточному календарю стала огненная лошадь.