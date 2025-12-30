В прокуратуре прокомментировали поступление материалов для проверки Артемова

В прокуратуре прокомментировали поступление материалов от антикоррупционного комитета Рязанской области для проверки бывшего мэра Рязани Виталия Артемова. Комментарий дали РЗН. Инфо во вторник, 30 декабря. «По материалам, поступившим в прокуратуру области, будет дана оценка в соответствии с законодательством „О противодействии коррупции“», — рассказали в ведомстве. Напомним, 29 декабря стало известно, что антикоррупционный комитет Рязанской области проверил сведения о доходах Артемова. Чиновника отстранили от должности из-за начавшейся проверки, после он ушел с нее. Новым мэром стал Борис Ясинский.