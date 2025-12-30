В Приморском крае девушку-водителя такси жестоко избили пассажиры

В Приморском крае девушку-водителя такси жестоко избили пассажиры. Об этом пишет «112».

Ксению избили после конфликта из-за оплаты поездки и испорченного салона.

К автомобилю вышли пятеро детей, две женщины и мужчина. Взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. Девушка согласилась довезти одну из женщин с детьми, однако по прибытии выяснилось, что деньги за поездку так и не поступили, а дети в грязной обуви прыгали по сиденьям и засыпали салон едой.

Когда водитель потребовала оплату и компенсацию за химчистку, началась драка. Пассажирка схватила Ксению за волосы, после чего к конфликту подключился мужчина, приехавший на другом такси. Вдвоём они повалили женщину на землю и начали избивать, нанося удары по голове и телу.

У пострадавшей диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, множественные гематомы и травма шеи.

Полиция проводит проверку.