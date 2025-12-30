В Подмосковье найдены тела убитых «богородским маньяком» девушек

В Подмосковье найдены тела убитых «богородским маньяком» девушек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как рассказали в подмосковном СК, на территории своего участка мужчина в компостной яме закопал труп одной из девушек, в колодце — тело другой.

Всего пострадали пять девушек. Двое из них убиты, двоим удалось сбежать. Также установлено, что мужчина подвергал насилию, в том числе и сексуальному, супругу, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков.

По данным СК, жертв обвиняемый искал преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления. В результате две няни бесследно пропали, а на допросе мужчина отрицал причастность к их исчезновению.

Уточняется, что специалисты-психологи выстроили доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого и получили важную для следствия информацию. Возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.