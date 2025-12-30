Рязань
В Госдуме прокомментировали отказ Украины признать атаку на резиденцию Путина
Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал отказ президента Украины признать атаку украинских вооруженных сил на резиденцию российского президента Владимира Путина. Он назвал это неудачной попыткой оправдаться и подчеркнул, что причастность украинской армии к провокации является неоспоримым фактом. Шеремет также отметил, что Киеву предстоит ответить за свои действия и предположил, что Зеленский пытается тянуть время для новых провокаций. Эти комментарии прозвучали на фоне заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытке атаки на резиденцию Путина с использованием 91 беспилотника. В ответ Минобороны России рассматривает варианты ответа.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского признать атаку украинских вооруженных сил на резиденцию российского президента Владимира Путина.

Как сообщает РИА Новости, он назвал это неудачной попыткой оправдаться, продиктованной страхом, и подчеркнул, что причастность украинской армии к провокации является неоспоримым фактом.

Шеремет отметил, что Киеву предстоит ответить за свои действия и предположил, что Зеленский пытается тянуть время для осуществления новых провокаций и «античеловеческих планов».

Эти комментарии прозвучали на фоне заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в ночь на 29 декабря украинские силы пытались атаковать резиденцию Путина с использованием 91 беспилотного летательного аппарата. В ответ на эти действия Минобороны России рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона, в свою очередь, отрицает свою причастность к атаке.