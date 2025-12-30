В Госдуме допустили дефицит такси в новогодние праздники

В новогодние праздники водители такси в России могут отказаться выходить на линию из-за низкой стоимости поездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева.

По его словам, введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к негативным последствиям как для пассажиров, так и для отрасли в целом. Ограничение тарифов делает работу таксистов экономически невыгодной, из-за чего они предпочтут остаться дома и провести время с семьей.

Федяев подчеркнул, что в результате может возникнуть дефицит машин именно в тот момент, когда спрос на такси максимален.