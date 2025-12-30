В ФПК рассказали, как будут создавать новогоднее настроение для пассажиров в поездах

Отмечается, что подготовили сюрпризы для всех, кто планирует путешествие в праздничные дни. 31 декабря самым юным пассажирам (детям до 10 лет) проводники вручат сладости. Для создания праздничной атмосферы в информационно-развлекательную систему «Попутчик» загружено около 25 новогодних фильмов и мультфильмов.

В ФПК рассказали, как будут создавать новогоднее настроение для пассажиров в поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что подготовили сюрпризы для всех, кто планирует путешествие в праздничные дни.

31 декабря самым юным пассажирам (детям до 10 лет) проводники вручат сладости.

Для создания праздничной атмосферы в информационно-развлекательную систему «Попутчик» загружено около 25 новогодних фильмов и мультфильмов.

Также во всех поездах прозвучат поздравления от начальников поездов по громкоговорителю.

В меню войдут десерт с клюквой и кедровыми орехами, заливное и салат оливье.