Итоги года
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
20 минут назад
104
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
4 130
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
784
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 103
В ЦБ заявили, что россиянам станет проще планировать будущее к концу 2026 года
Людям и бизнесу в России в ближайшие годы станет проще строить планы и думать о будущем. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на свой среднесрочный прогноз.

По оценке регулятора, к концу 2026 года инфляция снизится до 4-5% и затем закрепится вблизи целевого уровня. Это приведет к более медленному росту цен и позволит снизить процентные ставки по кредитам.

В ЦБ также отметили, что реальные заработные платы и доходы россиян продолжат расти умеренными темпами, что должно положительно сказаться на финансовой устойчивости граждан и деловой активности.