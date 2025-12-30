В ЦБ заявили, что россиянам станет проще планировать будущее к концу 2026 года

Людям и бизнесу в России в ближайшие годы станет проще строить планы и думать о будущем. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на свой среднесрочный прогноз.

По оценке регулятора, к концу 2026 года инфляция снизится до 4-5% и затем закрепится вблизи целевого уровня. Это приведет к более медленному росту цен и позволит снизить процентные ставки по кредитам.

В ЦБ также отметили, что реальные заработные платы и доходы россиян продолжат расти умеренными темпами, что должно положительно сказаться на финансовой устойчивости граждан и деловой активности.