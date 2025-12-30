Средства ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву
По словам Собянина, вечером 30 декабря украинские БПЛА попытались атаковать столицу. За несколько часов средства ПВО сбили три беспилотника. На месте падения обломков работают экстренные службы.
