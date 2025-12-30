Скопинец Василий Костикин отметил 100-летний юбилей

29 декабря ветеран Великой Отечественной войны Василий Костикин из Скопина отметил 100-летний юбилей. Мужчина отправился на фронт в 16 лет, там он строил укрепления в Московской области. Василий Ефимович награжден юбилейными медалями и имеет удостоверения «Ветеран войны» и «Труженик тыла». В день юбилея его поздравил глава Скопинского округа Михаил Ромодин, вручив подарок и поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина.

Скопинец Василий Костикин отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

29 декабря ветеран Великой Отечественной войны Василий Костикин из Скопина отметил 100-летний юбилей. Мужчина отправился на фронт в 16 лет, там он строил укрепления в Московской области.

Василий Ефимович награжден юбилейными медалями и имеет удостоверения «Ветеран войны» и «Труженик тыла». В день юбилея его поздравил глава Скопинского округа Михаил Ромодин, вручив подарок и поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина.