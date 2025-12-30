Синоптики рассказали, когда наступит пик морозов в ближайшее время

Пик морозов в праздничные дни придется на 2 января, будет до -15 градусов, потом холод начнет отступать. Как отметил синоптик, 2026-й в ЦФО стартует с эталонной русской зимы — с сугробами, скрипучим снегом и бодрящими морозами.

Синоптики рассказали, когда наступит пик морозов в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста Евгения Тишковца.

По его словам, пик морозов в праздничные дни придется на 2 января, будет до -15 градусов, потом холод начнет отступать.

Как отметил синоптик, 2026-й в ЦФО стартует с эталонной русской зимы — с сугробами, скрипучим снегом и бодрящими морозами.