Shot: ВС РФ нанесли удар по порту Одессы

По данным канала, атака велась беспилотниками «Герань-2». В результате удара пострадали резервуары, промзона и стоявшее в порту судно Кроме того, удар был также нанесён по порту в городе Ильичёвске. Сейчас на обоих объектах мощные пожары, работа полностью парализована.