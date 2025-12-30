Рязанка отметила 95-летний юбилей
Жительница деревни Сидоровка Рыбновского района Екатерина Панфилова отметила 95-летний юбилей. Об этом 30 декабря сообщили в соцсетях райадминистрации. Екатерину Панфилову поздравили с юбилеем замглавы администрации по социально-культурному развитию Эльвира Донских и глава администрации Истобниковского сельского поселения Наталья Мирионкова.
Жительница деревни Сидоровка Рыбновского района Екатерина Панфилова отметила 95-летний юбилей. Об этом 30 декабря сообщили в соцсетях райадминистрации.
Екатерину Панфилову поздравили с юбилеем замглавы администрации по социально-культурному развитию Эльвира Донских и глава администрации Истобниковского сельского поселения Наталья Мирионкова.
Фото: Telegram-канал администрации Рыбновского района.