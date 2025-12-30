Рязанцы пожаловались на состояние автобусов на маршруте № 32
Отмечается, что автобус выходит на линию с неисправной первой дверью, которая находится в полуоткрытом положении. «При подъёме по лестнице вас может ударить дверью», — написал автор.
Рязанцы пожаловались на состояние автобусов на маршруте № 32. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
