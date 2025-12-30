Рязань
Итоги года New
Публикации
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
2 часа назад
289
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
4 286
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
797
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 128
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанцам рассказали о сроках хранения праздничных блюд
Рязанцам рассказали о сроках хранения праздничных блюд. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По словам специалистов, на праздничном столе блюда при комнатной температуре должны находиться не более 2-3 часов, затем их нужно убрать в холодильник. Особое внимание уделите срокам годности салатов:

  • Салаты без заправки: до 18 часов при +2-6°C.
  • Салаты с майонезом, соусами:
    • Из сырых овощей с консервированными продуктами, яйцами: до 6 часов.
    • Из вареных овощей (например, «Оливье», «Сельдь под шубой»): до 12 часов.

Не рекомендуется оставлять на следующий день:

  • Желированные мясные и рыбные блюда (заливные, студни).
  • Многокомпонентные блюда без термической обработки.
  • Отварные рис, макароны, картофельное пюре.
  • Отварной и жареный картофель, тушеные овощи.
  • Торты и пирожные с заварным кремом, кремом из взбитых сливок или творожно-сливочной начинкой.

Если блюда остались, перед употреблением их следует подвергнуть термической обработке.

Красная икра:

  • Срок хранения открытой банки: не более 5-6 дней.
  • Лучше переложить остатки в плотно закрывающуюся стеклянную банку.

Жареная или запеченная курица:

  • Срок хранения: до 36 часов.
  • Хранить при температуре не выше +5°C, обернув пищевой пленкой или фольгой.