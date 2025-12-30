Рязанцам рассказали о сроках хранения праздничных блюд

По словам специалистов, на праздничном столе блюда при комнатной температуре должны находиться не более 2-3 часов, затем их нужно убрать в холодильник. Подробнее на сайте.

Рязанцам рассказали о сроках хранения праздничных блюд. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По словам специалистов, на праздничном столе блюда при комнатной температуре должны находиться не более 2-3 часов, затем их нужно убрать в холодильник. Особое внимание уделите срокам годности салатов:

Салаты без заправки: до 18 часов при +2-6°C.

Салаты с майонезом, соусами:

Из сырых овощей с консервированными продуктами, яйцами: до 6 часов.



Из вареных овощей (например, «Оливье», «Сельдь под шубой»): до 12 часов.

Не рекомендуется оставлять на следующий день:

Желированные мясные и рыбные блюда (заливные, студни).

Многокомпонентные блюда без термической обработки.

Отварные рис, макароны, картофельное пюре.

Отварной и жареный картофель, тушеные овощи.

Торты и пирожные с заварным кремом, кремом из взбитых сливок или творожно-сливочной начинкой.

Если блюда остались, перед употреблением их следует подвергнуть термической обработке.

Красная икра:

Срок хранения открытой банки: не более 5-6 дней.

Лучше переложить остатки в плотно закрывающуюся стеклянную банку.

Жареная или запеченная курица: