Рязанцам рассказали о сроках хранения праздничных блюд
Рязанцам рассказали о сроках хранения праздничных блюд. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По словам специалистов, на праздничном столе блюда при комнатной температуре должны находиться не более 2-3 часов, затем их нужно убрать в холодильник. Особое внимание уделите срокам годности салатов:
- Салаты без заправки: до 18 часов при +2-6°C.
- Салаты с майонезом, соусами:
- Из сырых овощей с консервированными продуктами, яйцами: до 6 часов.
- Из вареных овощей (например, «Оливье», «Сельдь под шубой»): до 12 часов.
Не рекомендуется оставлять на следующий день:
- Желированные мясные и рыбные блюда (заливные, студни).
- Многокомпонентные блюда без термической обработки.
- Отварные рис, макароны, картофельное пюре.
- Отварной и жареный картофель, тушеные овощи.
- Торты и пирожные с заварным кремом, кремом из взбитых сливок или творожно-сливочной начинкой.
Если блюда остались, перед употреблением их следует подвергнуть термической обработке.
Красная икра:
- Срок хранения открытой банки: не более 5-6 дней.
- Лучше переложить остатки в плотно закрывающуюся стеклянную банку.
Жареная или запеченная курица:
- Срок хранения: до 36 часов.
- Хранить при температуре не выше +5°C, обернув пищевой пленкой или фольгой.