Рязанцам объяснили, как уберечь новогоднюю елку от пожара
По данным МЧС, рядом с новогодней елкой не должно быть открытого огня или отопительных приборов. Осыпавшуюся хвою настоящей ели необходимо убирать сразу. Ветки не должны касаться потолка и стен. При выборе гирлянд рязанцев призвали покупать только сертифицированные украшения и менее мощные. Перед тем, как развесить их на елку, нужно проверить их исправность. В МЧС уточнили, что оставлять гирлянды включенными на ночь нельзя.
Рязанцам объяснили, как уберечь новогоднюю елку от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, рядом с новогодней елкой не должно быть открытого огня или отопительных приборов. Осыпавшуюся хвою настоящей ели необходимо убирать сразу. Ветки не должны касаться потолка и стен.
При выборе гирлянд рязанцев призвали покупать только сертифицированные украшения и менее мощные. Перед тем, как развесить их на елку, нужно проверить исправность.
В МЧС уточнили, что оставлять гирлянды включенными на ночь нельзя.
Кроме того, запрещено:
- украшать елку и ее основание ватой и другими легковоспламеняющимися материалами;
- применять зажженные свечи для освещения елки;
- использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки;
- разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками самостоятельно без присмотра взрослых.