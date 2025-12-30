Рязанцам объяснили, как уберечь новогоднюю елку от пожара

По данным МЧС, рядом с новогодней елкой не должно быть открытого огня или отопительных приборов. Осыпавшуюся хвою настоящей ели необходимо убирать сразу. Ветки не должны касаться потолка и стен. При выборе гирлянд рязанцев призвали покупать только сертифицированные украшения и менее мощные. Перед тем, как развесить их на елку, нужно проверить их исправность. В МЧС уточнили, что оставлять гирлянды включенными на ночь нельзя.

Кроме того, запрещено: