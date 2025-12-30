Россияне с 1 сентября 2026 года смогут получать зарплату в цифровом рубле

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По его словам, начать использовать цифровой рубль смогут все граждане, желающие получать зарплату в новой форме.

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

По его словам, начать использовать цифровой рубль смогут все граждане, желающие получать зарплату в новой форме. Операции с цифровой валютой будут обеспечивать системно значимые банки — в России их 12, совокупный оборот которых превышает 80%.

Аксаков уточнил, что на первом этапе, с 1 сентября 2026 года, участие в программе будут обязаны принимать только предприятия с оборотом от 120 млн рублей. С 1 сентября 2027 года обязательство распространят на банки и компании с оборотом от 30 млн рублей.