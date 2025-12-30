Россияне получат возможность указать до шести отметок в паспорте с 2026 года

С 1 января 2026 года россияне смогут добавить до шести дополнительных отметок в паспорта. Главное нововведение — возможность указать номер записи из Единого федерального информационного регистра населения, который заменит ИНН и станет новым персональным идентификатором. В паспорте можно будет также указать данные о браке (регистрация и расторжение), детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, а также информацию о документах, удостоверяющих личность за границей. Для внесения отметок нужно обратиться в МВД, ЗАГС или территориальные подразделения. Кроме того, граждане смогут добровольно указать группу крови и резус-фактор, что оформят медицинские учреждения государственного и муниципального здравоохранения.

С 1 января 2026 года россияне смогут по своему желанию добавить до шести дополнительных отметок в свои паспорта. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

Одним из нововведений станет возможность указания номера записи из Единого федерального информационного регистра населения, который заменит привычный ИНН и станет новым персональным идентификатором для каждого гражданина.

Кроме того, в паспорте можно будет указать информацию о регистрации и расторжении брака, данные о детях — гражданах России младше 14 лет, а также сведения о ранее выданных российских паспортах. Для внесения этих отметок гражданам необходимо обратиться в органы МВД, ЗАГС или их территориальные подразделения с соответствующими документами.

Также предусмотрена возможность внесения данных о действительных документах, удостоверяющих личность россиян за границей, в МВД и МФЦ. Дополнительно, граждане смогут добровольно указать свою группу крови и резус-фактор, что будет осуществляться медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения.