Россияне получат возможность указать до шести отметок в паспорте с 2026 года

С 1 января 2026 года россияне смогут по своему желанию добавить до шести дополнительных отметок в свои паспорта. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.
Одним из нововведений станет возможность указания номера записи из Единого федерального информационного регистра населения, который заменит привычный ИНН и станет новым персональным идентификатором для каждого гражданина.
Кроме того, в паспорте можно будет указать информацию о регистрации и расторжении брака, данные о детях — гражданах России младше 14 лет, а также сведения о ранее выданных российских паспортах. Для внесения этих отметок гражданам необходимо обратиться в органы МВД, ЗАГС или их территориальные подразделения с соответствующими документами.
Также предусмотрена возможность внесения данных о действительных документах, удостоверяющих личность россиян за границей, в МВД и МФЦ. Дополнительно, граждане смогут добровольно указать свою группу крови и резус-фактор, что будет осуществляться медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения.