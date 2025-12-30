Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 30/12 11:50
Нал. EUR 92.50 / 92.92 30/12 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 384
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
749
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 026
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россияне получат возможность указать до шести отметок в паспорте с 2026 года
С 1 января 2026 года россияне смогут добавить до шести дополнительных отметок в паспорта. Главное нововведение — возможность указать номер записи из Единого федерального информационного регистра населения, который заменит ИНН и станет новым персональным идентификатором. В паспорте можно будет также указать данные о браке (регистрация и расторжение), детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, а также информацию о документах, удостоверяющих личность за границей. Для внесения отметок нужно обратиться в МВД, ЗАГС или территориальные подразделения. Кроме того, граждане смогут добровольно указать группу крови и резус-фактор, что оформят медицинские учреждения государственного и муниципального здравоохранения.

С 1 января 2026 года россияне смогут по своему желанию добавить до шести дополнительных отметок в свои паспорта. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

Одним из нововведений станет возможность указания номера записи из Единого федерального информационного регистра населения, который заменит привычный ИНН и станет новым персональным идентификатором для каждого гражданина.

Кроме того, в паспорте можно будет указать информацию о регистрации и расторжении брака, данные о детях — гражданах России младше 14 лет, а также сведения о ранее выданных российских паспортах. Для внесения этих отметок гражданам необходимо обратиться в органы МВД, ЗАГС или их территориальные подразделения с соответствующими документами.

Также предусмотрена возможность внесения данных о действительных документах, удостоверяющих личность россиян за границей, в МВД и МФЦ. Дополнительно, граждане смогут добровольно указать свою группу крови и резус-фактор, что будет осуществляться медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения.