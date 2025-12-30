Россиян предупредили о штрафах за оставленные конфетти во дворе дома

В России за оставленный мусора после новогодних праздников в общественных местах и дворах жилых домов предусмотрены штрафы, которые могут достигать нескольких тысяч рублей. Об этом заявил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, передаёт издание «Абзац». Штрафы будут накладываться на жильцов, если они не уберут мусор своевременно. В перечень новогоднего мусора входят конфетти, мишура и остатки бенгальских огней. По словам Бондаря, за несоблюдение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами, согласно статье 8.2 КоАП РФ, гражданам может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Однако ответственность за поддержание чистоты во дворе лежит не только на жильцах, но и на управляющих компаниях. Если после празднования Нового года во дворе останется мусор, коммунальные службы также могут быть наказаны. В этом случае применяется статья 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества, а это может обернуться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей для управляющей компании и от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц.