Россиян предупредили о мошенничестве с несуществующим сервисом «Яндекса»

Мошенники пытаются обманывать россиян с помощью несуществующего сервиса «Яндекс Инвест». Об этом 30 декабря сообщило ТАСС. Отмечается, что мошенническая схема распространяется по электронной почте. Аферисты предлагают «эксклюзивный доступ» к якобы тестирующемуся сервису как «специальный новогодний подарок». Злоумышленники утверждают, что перед праздником они отобрали для этого некоторых «активных пользователей», и собираются, но не обещают, предоставить им специальные условия. Дополнительно мошенники предлагают компенсацию «потраченного времени» 5 тысяч рублей в день, если «не получится заработать». В письмо встроена ссылка на внешний сайт, который не имеет никакого отношения к «Яндексу».

