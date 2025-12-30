Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.70 / 78.50 30/12 17:55
Нал. EUR 93.03 / 94.50 30/12 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 888
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
772
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 078
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 554
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошенничестве с несуществующим сервисом «Яндекса»
Мошенники пытаются обманывать россиян с помощью несуществующего сервиса «Яндекс Инвест». Об этом 30 декабря сообщило ТАСС. Отмечается, что мошенническая схема распространяется по электронной почте. Аферисты предлагают «эксклюзивный доступ» к якобы тестирующемуся сервису как «специальный новогодний подарок». Злоумышленники утверждают, что перед праздником они отобрали для этого некоторых «активных пользователей», и собираются, но не обещают, предоставить им специальные условия. Дополнительно мошенники предлагают компенсацию «потраченного времени» 5 тысяч рублей в день, если «не получится заработать». В письмо встроена ссылка на внешний сайт, который не имеет никакого отношения к «Яндексу».

Мошенники пытаются обманывать россиян с помощью несуществующего сервиса «Яндекс Инвест». Об этом 30 декабря сообщило ТАСС.

Отмечается, что мошенническая схема распространяется по электронной почте.

Аферисты предлагают «эксклюзивный доступ» к якобы тестирующемуся сервису как «специальный новогодний подарок». Злоумышленники утверждают, что перед праздником они отобрали для этого некоторых «активных пользователей», и собираются, но не обещают, предоставить им специальные условия.

Дополнительно мошенники предлагают компенсацию «потраченного времени» 5 тысяч рублей в день, если «не получится заработать».

В письмо встроена ссылка на внешний сайт, который не имеет никакого отношения к «Яндексу».