Прокуратура вынесла рязанской УК представление за нарушения

Установлено, что управляющая компания не обеспечила своевременное проведение ремонтных работ в многоэтажке Ряжска по восстановлению целостности кровли, что привело к его разрушению и образованию протечек. Прокуратура внесла директору организации представление. В настоящее время произведен ремонт крыши многоквартирного дома.