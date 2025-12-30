Прокуратура вынесла рязанской УК представление за нарушения
Установлено, что управляющая компания не обеспечила своевременное проведение ремонтных работ в многоэтажке Ряжска по восстановлению целостности кровли, что привело к его разрушению и образованию протечек. Прокуратура внесла директору организации представление. В настоящее время произведен ремонт крыши многоквартирного дома.
Прокуратура вынесла рязанской УК представление за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что управляющая компания не обеспечила своевременное проведение ремонтных работ в многоэтажке Ряжска по восстановлению целостности кровли, что привело к его разрушению и образованию протечек.
Прокуратура внесла директору организации представление. В настоящее время произведен ремонт крыши многоквартирного дома.