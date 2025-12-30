Прокуратура обязала установить освещение в рязанском сквере

Отмечается, что после вмешательства органами местного самоуправления в лесопарке «Дубовая Роща» установлены фонарные столбы, а также восстановлено освещение в районе домов 1А, 52, 58 по улице Строителей.