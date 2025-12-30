Прокуратура обратилась в суд после падения ребенка на тротуаре в Рязани

Установлено, что 10-летняя девочка, двигаясь по тротуару на самокате в сквере «Юность», угодила в выбоину на дорожном покрытии. Падение обернулось для нее закрытым переломом левой руки. Прокурор обратился в суд с иском об обязании администрацию города Рязани возместить компенсацию морального вреда, причинённого в результате инцидента. Итоговое судебное решение по иску не принято.

Прокуратура обратилась в суд после падения ребенка на тротуаре в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 10-летняя девочка, двигаясь по тротуару на самокате в сквере «Юность», угодила в выбоину на дорожном покрытии.

Падение обернулось для нее закрытым переломом левой руки.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании администрацию города Рязани возместить компенсацию морального вреда, причинённого в результате инцидента. Итоговое судебное решение по иску не принято.